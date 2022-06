Cairo vuole lo sconto sul riscatto di Mandragora, Agnelli (per ora) non ci pensa nemmeno. E la Fiorentina?

Verso la metà di giugno Torino e Juventus discuteranno il futuro di Rolando Mandragora, in granata da un anno e mezzo. Il club di Cairo non ha ancora esercitato il diritto di riscatto da 14 milioni: il termine ultimo è il 17 giugno. Come scrive Tuttosport, non lo ha fatto perché vuole ottenere un sostanzioso sconto. Per il momento, la Juventus non arretra pur sapendo che Mandragora non rientra nei piani di mister Allegri.

La Fiorentina orfana di Torreira non riscattato potrebbe inserirsi nella trattativa, trovando in Mandragora quel mediano davanti alla difesa da utilizzare con o al posto di Amrabat. I Viola non sono però gli unici interessati: anche la Roma segue il profilo da vicino, soprattutto dopo che la società giallorossa ha deciso di non riscattare Sergio Oliveira.