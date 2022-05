Calabrese: “Commisso non può combattere da solo contro i procuratori, ad ogni sessione perde giocatori importanti. Penalizza il club”

Ospite a Rtv38, il giornalista di Repubblica Giuseppe Calabrese ha parlato della querelle spesso accesa tra Commisso e il mondo dei procuratori, in merito al riscatto di Torreira:

“La battaglia contro i procuratori è sacrosanta, ma va combattuta in un altro modo. Non puoi combatterla come da solo come Fiorentina. Ogni volta che c’è una sessione di mercato non puoi permetterti di litigare con qualche procuratore che ti porta a perdere giocatori importanti che penalizzano soltanto la società. Rimpiazzare certi elementi diventa difficile con la forza economica della Fiorentina“.