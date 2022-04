Calabrese: “Il rapporto tra la Fiorentina e Italiano è falso. La società ha un problema di comunicazione”

Il giornalista Giuseppe Calabrese ha parlato della clausola rescissoria di Vincenzo Italiano con la Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

“Un rapporto che nasce su basi di questo tipo è falso. La Fiorentina ha un problema di comunicazione: se la società lo avesse detto in anticipo, non sarebbe nato questo problema nella fase cruciale della stagione. Il progetto di rilancio è stato affidato ad un tecnico la cui permanenza non era sicura”.

Prosegue così Calabrese: “Il vero problema è il seguente: se Italiano va via, ciò significa che non crede nel progetto Fiorentina. E questo non sarebbe certamente un bel segnale. Ritengo che la fiducia del mister nei confronti della società si sia incrinata con l’addio di Vlahovic: adesso è necessario un chiarimento, dovrà essere brava la dirigenza a convincerlo”.