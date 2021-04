Calamai: “Abbiamo esagerato con Quarta, Amrabat quasi irritante. Dragowski? Ha portato diversi punti alla Fiorentina, non capisco perché non piaccia”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato della sconfitta della Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “L’Atalanta ha sbagliato diversi gol, forse con un’altra squadra poteva finire diversamente. La Fiorentina aveva recuperato la partita, portandosi sul 2-2: questo è il segnale che la squadra non è morta. Dobbiamo fare un po’ di autocritica nelle esagerazioni per Quarta: in difesa ha fatto delle buche incredibili e non è la prima volta. Probabilmente paghiamo quest’assenza di talento: appena ne vediamo un po’, tendiamo ad ingigantirlo. Amrabat è quasi irritante, ha perso tanti palloni banali. Prendiamo anche il buono: Vlahovic è spaventoso, lui non sta crescendo ma decollando. Vede la porta e questa è una straordinaria dote. Dragowski? A Firenze non piace molto, ma non riesco a capire il perché: in stagione ha regalato diversi punti alla Fiorentina. Le prossime mosse di Commisso? Prima la scelta del direttore sportivo: sono convinto che rimanga Pradè, dopodiché si dovrà decidere l’allenatore”.