Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha analizzato così la situazione attuale per quanto riguarda il calcio a Rtv38: “Devo dire che Malagò ha fatto un intervento giusto, auspicando una linea comuni per tutti. Ad oggi nessuno è stato capace di individuare una data per le visite mediche. Ad esempio Ribery dovrà stare in casa due settimane quando tornerà a Firenze”.