Calamai: “Alla Fiorentina manca il miglior Chiesa. Serve un contropiedista. Se Ribery non fa qualcosa, chi fa gol?”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando della gara di ieri sera: “Ero convinto che questa Fiorentina fosse più forte. C’è da alzare il livello di autostima di questa squadra, non sono scarsi, ma non legati. Prandelli è tornato a fare Iachini, difesa a 5, Franck sottopunta. Se non ci inventa qualcosa lui però, chi fa gol? Vlahovic ha fatto una buona partita ma non ha fatto un tiro, grande freddezza, buona partita”.

E ancora: “Se la Fiorentina è questa te non hai bisogno di Pavoletti, te hai bisogno di un contropiedista. Sarebbe Kouame ma lo vedo sfiduciato. Alla Fiorentina manca il miglior Chiesa, uno faccia gli strappi. Se non vai là a giocare, non ti serve un centravanti”