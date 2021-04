Calamai: “Anche se non piace a tanti tifosi, Pradè dovrebbe rimanere al proprio posto. Il suo errore più grande è stato…”

Il giornalista Luca Calamai a Radio Bruno ha parlato anche del futuro di Daniele Pradè: “Anche se non piace a tanti tifosi, dovrebbe rimanere al proprio posto. C’è un gruppo tecnico che dovrà riscattarsi. L’errore più grande di Pradè è stato non andare fino in fondo con Juric. Forse il dirigente romano ha pensato di poter costruire comunque una squadra all’altezza. L’errore è nella composizione complessiva della rosa”.