Calamai: “Borja scelta sbagliata tecnicamente. Bonaventura non accende l’entusiasmo. Il mercato…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando del ritorno di Borja Valero: “Sono contento del ritorno, ma tecnicamente è una scelta sbagliata, sarebbe servito un giovane. La Fiorentina avrebbe dovuto inserire un giovane di talento e personalità Borja mi porta in una dimensione di Fiorentina che non mi convince. La Fiorentina riparte come se avesse terminato la pausa invernale, con gli stessi giocatori della scorsa stagione”.

E sul Mercato: “La Fiorentina ci ha annoiato perché Bonaventura non accende l’entusiasmo e i giocatori sono gli stessi. Il mercato è condizionato da Milenkovic e Chiesa, il primo non lo vogliono vendere. Per vendere si dovrebbe arrivare a una guerra totale che al momento non c’è”: