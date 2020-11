Calamai: “C’è stato un innamoramento totale tra Barone e Prandelli. Ecco perché la Fiorentina ha tardato ad esonerare Iachini”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “C’è stato un innamoramento totale tra Barone e Prandelli. E questo è importante, perché i due – assieme a Pradè – sono la quotidianità della Fiorentina. Entrambi si sono piaciuti per la sensibilità che c’è all’interno di questa società. La molla è scattata durante l’intervento di Prandelli all’evento in memoria di Rialti a Palazzo Vecchio. Il ritardo delle tempistiche di Iachini non è dovuto ai dubbi, ma all’imbarazzo nel dover salutare una persona a cui il club viola può dire solo grazie. Adesso c’è da vincere qualche partita e bisogna che Prandelli trova la forza per superare lo scoglio del (breve) contratto firmato. Cesare è importante perché adesso non ci sono più alibi per i giocatori. Prima è stato confermato Montella, poi è stato confermato Iachini ma con Prandelli questo giochino non funziona perché lui è di tutti, ma soprattutto di Firenze. La Fiorentina deve avere l’obiettivo di arrivare almeno al settimo posto, serve per stimolare l’ambiente”.

