Calamai: “Che cosa poteva fare Kokorin? Uno così non lo prende più nessuno. Quest’anno la Fiorentina ha la possibilità concreta di andare in Europa League”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato così sulle frequenze di Radio Bruno: “Da quant’è che Kokorin non giocava titolare? Da più di un anno. Che cosa poteva fare? Non era facile. E’ difficile parlare di lui. Il russo non centra niente con tutto quello che sta vivendo di bello la Fiorentina. Chi lo prende uno che gioca così? Non so dove potrà essere il suo futuro. Sento parlare di interessi dalla Russia, ma uno così non lo prende più nessuno”.

E ancora: “La gara con il Benevento era una partita trappola. Invece con le riserve la Fiorentina ha vinto comunque. Ikone fa parte di un processo di crescita giusto, anche se a me piaceva più Berardi. Serve comunque un vice Vlahovic. Se il serbo ha un problema manca chi lo possa sostituire. C’è la possibilità concreta di centrare l’obiettivo Europa, quindi il meglio che si può prendere sul mercato va preso”.

Infine Calamai ha concluso: “Vlahovic non vuole andare via a gennaio. Non credo che nessuno in Italia adesso lo possa prendere. All’estero di solito operazioni del genere avvengono in estate. Non vedo come possa andare via adesso. Poi se arriva una maxi offerta ci penseranno, ma spero che ciò non avvenga. Quest’anno c’è la possibilità concreta di andare in Europa League, e centrare l’Europa ti fa guadagnare un anno. Questa è una stagione particolare, alcune big stanno andando più piano e la Fiorentina deve approfittarne”.