Calamai: “Chiesa dia la svolta alla Fiorentina. Cutrone? Ho l’impressione che…”

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Queste le sue parole: “La Fiorentina sta lavorando tanto, a livello di mole di allenamenti c’è stato un salto di qualità. Iachini ha aumentato i carichi di lavoro: auguro di sbagliarmi, ma nelle prime partite la squadra potrebbe essere un po’ appesantita per questi cambiamenti. Ritengo che al mister servirà un mese per far emergere i frutti del suo lavoro. Modulo? Non mi aspetto delle rivoluzioni, la Fiorentina è questa. Vorrei vedere Benassi a centrocampo perché il problema del gol non è stato certamente smaltito. L’ex Torino aiuterebbe in tal senso, ma non riesco ad immaginare la difesa a quattro. La speranza è che Chiesa dia la svolta. Ha fatto bene a rinunciare alle vacanze: è un gesto positivo, ma anche normale. Cutrone? Se lo avesse voluto fin da subito, penso che per la Fiorentina non ci sarebbero stati problemi. Quest’attesa mi fa pensare che il club viola stia aspettando di vedere se sul mercato c’è qualcosa di meglio”.