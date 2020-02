Calamai: “Chiesa è più decisivo in un 4-3-3- In attacco tra Vlahovic e Cutrone…”

Il giornalista del La Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno per introdurre la sfida di questa sera tra Fiorentina e Milan. Queste le sue parole: “Iachini dice che al momento in rosa non c’è il centravanti buono soltanto in area di rigore. La cosa è vera solo parzialmente, perchè le caratteristiche giuste per fare un certo gioco ci sono. Il neo arrivato Cutrone gioca dentro l’area e ha sempre segnato colpendo il pallone in quella zona del campo. Attualmente la Fiorentina gioca in ripartenza, con Vlahovic che è molto bravo in quel ruolo. Con Iachini non sono d’accordo neanche su Chiesa, secondo me nel 4-3-3 ha la possibilità di arrivare con più facilità alla conclusione. Non ha niente in comune con DYbala. In passato se non ci fosse stato Pioli non so se la Fiorentina si sarebbe ripresa in campionato dopo la tragedia di Astori. E’ stato padre, il fratello e l’amico di quel gruppo. Il rapporto che si era creato era come quello che si ha con un parente stretto. Mandandolo via la Fiorentina ha perso un hanno. Il Milan non mi convince in fase difensiva, sarà li che la Fiorentina dovrà dare tutto per raggiungere il risultato”.