Calamai: “Chiesa? La Juventus è in crisi totale. Biraghi consapevole del suo valore, scommetto su Kouame”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “Sono contento per Iachini, se lo merita. La Viola ha vinto senza Ribery e per metà partita senza Chiesa e Castrovilli, quindi senza metà squadra. Noi che amiamo quelli che non nascono belli, non possiamo che gioire per quello che sta succedendo con il tecnico della Fiorentina. Biraghi? Ha fatto la Champions, lottando per lo Scudetto e giocando una finale di Europa League. E’ stato costretto ad alzare il suo livello di calcio ed è tornato a Firenze consapevole della sua forza. Kouame è fortissimo, lo ha dimostrato e solo Sirigu gli ha negato la gioia del gol. E’ forte sul gioco aereo e anche nello stretto, ci punto molto. Chiesa? Dieci giorni avrei detto che se ne sarebbe andato, ma adesso non so chi lo può prendere. La Juventus è in crisi totale, non ha nemmeno l’attaccante ancora”.