Calamai: “Commisso deve accettare il prezzo della Mercafir, altrimenti che faccia lo STADIO a Campi. E poi c’è un controsenso clamoroso sul Franchi…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana a proposito dello stadio della Fiorentina: “Io penso che la cifra di 22 milioni sia onesta. Stiamo parlando di Firenze, di un’area viva della città come Novoli. Il problema semmai è che ci sono due linee di pensiero diverse. Da una parte Commisso chiede aiuto, perché comunque ribadisce che un’opera come lo stadio giova anche a Firenze. Dall’altra c’è il cittadino di Firenze, che giustamente non ha intenzione di svendere un’area che gli appartiene. Le cose stanno così, ora Commisso deve decidere se pagare la cifra richiesta oppure se valutarla eccessiva e quindi fare lo stadio a Campi Bisenzio. C’è poi un altro aspetto da sottolineare: per la Mercafir c’è già un progetto pronto, che riguarda la viabilità, i mezzi e tutto il resto. A Campi invece ci sarebbe da partire completamente da zero, dovendo lavorare su tutto il contorno. In tutto ciò, rimango basito da come non sia possibile andare a restaurare il Franchi. Da una parte non si può toccare perché è un monumento storico, dall’altra però bisogna intervenire perché cade a pezzi ed è pericoloso. Tutto questo lo capite, non ha senso”.