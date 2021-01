Calamai: “Commisso è da dieci, la società da cinque. Teniamocelo stretto”

Il noto giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina: “La Fiorentina ha i soldi. Se qualcuno è in difficoltà puoi aggredirlo, ma se hai un progetto. Serve un salto di qualità, di un progetto che abbia un’unica testa. Il calcio è una brutta bestia. Ciò che ha fatto Commisso sugli investimenti era da anni che non si vedeva. Commisso per me é da dieci, la società da cinque. Va tenuto stretto, difficile trovarne meglio”

