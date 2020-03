Calamai: “Con quattro punti in due gare anche il partito dei pessimisti si convincerebbe della salvezza della Fiorentina. E dopo vorrei tanti esperimenti”

“E’ giusto giocare a porte chiuse, ma sarà un altro calcio – ha detto a Radio Bruno Luca Calamai – Sono curioso di vedere che tipo di reazioni avranno tutte le squadre, perché mancherà totalmente l’adrenalina che circonda lo sport. Stanno facendo i tamponi a tutte le società, non solo i calciatori, di Serie A, B e C. La legge stabilita dalla Federcalcio e dalla sanità prevede che in caso di positività, ci sarebbero i 14 giorni di isolamento. Basterebbe che 2-3 società avesse questo tipo di problema e diventerebbe difficile recuperare tutto. Udinese e Brescia? Se la Fiorentina facesse 4 punti in queste due gare, anche il partito dei più pessimisti/realisti prenderebbe atto che questo tipo di pericolo è superato. Allora un secondo dopo, da inizio aprile, ci sarebbe la possibilità di iniziare a lavorare per il futuro e trovare risposte che ora mancano. Vorrei vedere Iachini proporre un calcio propositivo, atto a fare la partita, vorrei capire se Cutrone è l’attaccante giusto per accompagnare Vlahovic, capire se Badelj e Pulgar possono essere registi giusti per una Fiorentina da Europa. Questa fase potrebbe dare un grandissimo vantaggio alla Fiorentina in vista del prossimo anno”.