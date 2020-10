Calamai: “Dalla Fiorentina vanno via tutti: quest’anno Chiesa, il prossimo Milenkovic e forse Castrovilli. Bisogna uscire da questa dimensione”

Il giornalista Luca Calamai ha parlato di Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Centro Sportivo? Diventa importante per realizzare il progetto che ha in testa Commisso. Un luogo in cui riunire tutte le squadre, che magari invogli i ragazzi a scegliere la Fiorentina coltivando così giovani talenti. Quando arrivano nuovi proprietari dall’estero, prima di agire devono avere il tempo di capire. Certamente una cosa su cui dobbiamo migliorare è il rapporto con i giocatori più forti. Ogni anno ci ritroviamo a inseguire gente che vuole andare via, quest’anno è toccato a Chiesa e il prossimo sarà la volta di Milenkovic, senza contare Castrovilli. Per evitare questo bisogna riportare la squadra in una determinata dimensione, all’interno della quale risulti più credibile e più appetibile. Pensate che Belotti e Milik non sono voluti venire alla Fiorentina, e non stiamo parlando di chissà chi. Commisso ha capito che per fare questo c’è bisogno di tempo, e infatti ora pesa molto di più le parole quando rilascia delle dichiarazioni”.

0 0 vote Article Rating