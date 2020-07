Calamai: “Dovrebbero fare una statua a Rocco. Sono offesi, non stupiti”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando del Centro Sportivo: “La sovrintendenza dovrebbe raccontarci cosa c’entra dentro. Dovrebbero fare una statua a Rocco perché ha evitato cose pericolose. Sono offesi, non sono stupiti. Il concetto è se ci fate ostacolo, noi non si prende neanche in considerazione il Franchi”.

E su ieri: “Terracciano impressionante. Lui esce. Pensa a cosa può trasmettere al reparto difensivo. Li stiamo bene. Caceres ha fatto il suo, Castrovilli mi è piaciuto poco. Il bicchiere è mezzo”

E ancora: “Mettere Venuti al posto di Chiesa, mi riporta a un messaggio non adeguato a questa proprietà”.