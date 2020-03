Calamai: “Firenze avrebbe dovuto istituire un evento annuale per ricordare Astori. A tal proposito mi aspettavo di più dalle istituzioni”

Il giornalista della Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha parlato a Radio Bruno Toscana: “La vicenda di Astori è tremendamente dolorosa, non sembrano passati due anni. Era davvero un uomo speciale. Con lui, aldilà delle frasi fatte, è sparito un qualcosa di bello in tutti noi. Firenze avrebbe dovuto costruire un evento annuale intorno alla sua figura per ricordarlo. Sotto questo punto di vista mi aspettavo di più dalle istituzioni. Coronavirus? La Fiorentina sta facendo di tutto per non giocare in notturna con l’Udinese, al massimo alle 18 così da non dover passare due notti in città. Sulla questione stadi i club dovrebbero essere più uniti, è un problema di tutti. Lo stadio nuovo è basilare per crescere sportivamente ed economicamente”.