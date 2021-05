Calamai: “Gattuso è la giusta guida per la Fiorentina, ma non fa miracoli. Fondamentale trattenere Vlahovic”

Luca Calamai, giornalista de La Gazzetta dello Sport, a Radio Bruno ha detto la sua sul nuovo tecnico della Fiorentina:

“Gattuso è la guida giusta per la Fiorentina in questo momento, ma va aiutato nella costruzione della squadra. Da solo e con questi giocatori non può fare miracoli. Sono convinto che il prossimo sarà l’anno zero di un progetto a medio lungo termine che riporterà la Viola a lottare per il 6/7 posto. Gattuso non è di passaggio, viene a Firenze per far bene e rimanere a lungo. Non è una persona banale, è un tecnico solido a cui aggrapparsi nel momento del bisogno. Tuttavia, e non mi stancherò mai di ripeterlo, non dobbiamo dimenticare il punto di partenza. Ovvero la zona retrocessione dopo tre anni di non-calcio. Fondamentale sarà anche la gestione del caso Vlahovic. Al suo posto farei di tutto per rimanere almeno un altro anno da titolare con queste premesse ambiziose”.