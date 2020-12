Calamai: “Giocatori in passato viziati di eccessivi complimenti. La Fiorentina a differenza di altri paga gli stipendi regolarmente ed è assurdo vedere calciatori demotivati”.

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai a Radio Bruno ha toccato varie tematiche di casa Fiorentina tra cui anche l’operato della proprietà: “Commisso e la dirigenza viola sono sempre stati diretti nei confronti dei tifosi. Ma c’è da dire che dal punto di vista sportivo questa non è una squadra. Non c’è alchimia, ora abbiamo bisogno di certezze. La perdita di Chiesa ed i problemi fisici di Ribery e Pezzella hanno affossato tutto. Adesso dobbiamo prendere atto che gli errori sono stati riconosciuti ed almeno fino al mercato di gennaio aspettare. I giocatori evidentemente in passato sono stati viziati da eccessivi complimenti. La Fiorentina a differenza di altre società paga gli stipendi regolarmente ed è assurdo vedere i calciatori demotivati”.

0 0 vote Article Rating