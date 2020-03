Calamai: “Ha senso pur di salvare una stagione, rischiare di avvelenare quella successiva? Sta prendendo corpo l’ipotesi di…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai è intervenuto così a RTV38: “L’Italia non può decidere da sola per il calcio. Il nostro paese deve prendere delle decisioni all’interno di un contesto europeo. Perchè poi per le coppe europee cosa succederebbe? Non conta solo e soltanto quali saranno i tempi con cui vinceremo la battaglia contro il virus, ci auguriamo più rapidi possibili. Ma se si parla di movimento calcistico, il discorso deve comprendere tutto il continente. Quindi, ha senso pur di salvare una stagione, rischiare di avvelenare quella successiva? Ad oggi sta prendendo campo anche l’ipotesi di ripartire a settembre non concludendo questa stagione”.