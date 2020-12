Calamai: “I manager viola stanno valutando profili di attaccanti dal rendimento sicuro. Profili interessanti dal campionato tedesco e Torreira…”

Il giornalista Luca Calamai su La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto anche su quello che potrà essere il mercato che verrà: “In sospeso una domanda che accompagna la dirigenza viola: cosa fare per evitare la retrocessione? Di sicuro i manager di Commisso stanno valutando profili di attaccanti dal rendimento sicuro. Si guarda in Italia ma anche all’estero. C’è qualcosa di interessante nel campionato tedesco, non solo Piatek. Così come quel Torreira che potrebbe liberarsi dall’Atletico Madrid tornando sui radar dopo il corteggiamento estivo. Ma questo è il futuro. Prima della sosta ci sono due partite chiave: il Verona al Franchi e la trasferta contro la Juve dell’ex Federico Chiesa”.

