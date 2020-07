Calamai: “Iachini merita la riconferma, con la Lazio la Fiorentina l’ho vista benissimo. Chiesa andrà alla Juventus”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai ha trattato vari argomenti di casa Fiorentina a Radio Bruno: “Con la Lazio la Fiorentina l’ho vista benissimo. Iachini ha dimostrato che le sue squadra sanno difendere e attaccare. L’allenatore merita la riconferma, lo sostituirei solo con un fuoriclasse. Chiesa? Andrà via perchè ancora non ha accettato il rinnovo con la Fiorentina. . Anno scorso era nella logica dei fatti che andasse alla Juventus e andrà così in questo mercato”.

