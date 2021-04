Calamai: “Il Genoa non sta bene, mi aspetto che la Fiorentina faccia risultato. Inzaghi e Gattuso potrebbero trovare un 50/60% di giocatori di loro gradimento mentre Sarri…”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dell’attuale momento viola: “La Fiorentina è in un momento delicato, la retrocessione va evitata perchè una macchia che poi resta sempre. Prossimo match? Il Genoa non sta bene, mi aspetto che la Fiorentina faccia risultato, ha le potenzialità per andare a vincere a Marassi. Penso che la prima arma di Iachini sarà “psicologica”. I gigliati devono arrivare alla salvezza, poi andrà fatta piazza pulita. Prossimo tecnico? Con Sarri la rosa andrebbe stravolta. Inzaghi e Gattuso potrebbero trovare un 50/60% di giocatori di loro gradimento tra quelli attuali”.