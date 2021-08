Calamai: “Il mercato della Fiorentina regalerà grandissime cose, almeno 3 acquisti top. Vlahovic? Rinnovo anche con clausola per non perdere tanti soldi”

A Radio Bruno il giornalista Luca Calamai ha fatto il punto sullo status del mercato della Fiorentina e sulla cessione di Milenkovic: “La Fiorentina era in difficoltà su Milenkovic per cui deve accontentarsi, l’anno scorso avrebbe portato 30 milioni. Ma il problema è di tutti, guardate cosa è successo al Milan con Donnarumma e Calhanoglu. La vicenda credo abbia fatto riflettere la Fiorentina su Vlahovic, a cui va rinnovato a tutti i costi il contratto. Anche con una clausola, che è sì un cartellino con il prezzo ma è anche l’unico modo per non perdere un sacco di soldi. Il mercato della Fiorentina credo che regalerà delle grandissime cose, penso che ci siano margini per 3 acquisti importanti. Dopodiché se Italiano considera Pulgar il regista giusto, il cileno è il regista giusto, punto. Però deve arrivare un fenomeno in difesa, un altro fenomeno tra gli esterni e quindi un altro Gonzalez e infine un terzo fenomeno tra i terzini. Se arrivano questi va benissimo anche se resta Pulgar”.

“L’attacco? Se arriva un altro grande esterno mi sta bene anche Kokorin. Altrimenti, possiamo considerare il russo tra gli esterni ma con un altro centravanti alla Pavoletti per fare da alter ego a Vlahovic“.