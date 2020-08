Calamai: “Il ritorno di Biraghi è una buona notizia. E’ un giocatore che vuole giocare alla grande e…”

Il noto giornalista Luca Calamai è intervenuto su Twitter parlando della situazione legata a Biraghi e al suo ritorno alla Fiorentina: “Biraghi che torna è una buona notizia per Iachini che trova un giocatore che vuole giocare alla grande per andare all’Europeo”.

Questo matrimonio non s’ha da fare, Dalbert tornerà in nerazzurro e Biraghi in riva d’Arno. Il terzino, cresciuto nell’Inter, sarà una vera e propria sorpresa anche perchè dovrà mostrare quanto imparato sotto la guida di Antonio Conte.

Biraghi che torna alla Fiorentina è una buona notizia per Iachini che trova un giocatore che vuole giocare alla grande per andare all’Europeo.

— luca calamai (@CalamaiLuca) August 27, 2020