Calamai: “Il ritorno di Prandelli ha tolto tutti gli alibi ai giocatori. Vlahovic prenda esempio da Batistuta”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare dei temi del momento in casa Fiorentina.

Queste le sue parole: “Chi vuole bene a Prandelli gli auguri fortuna. Ne ha di bisogno, perché la forza del mister saranno i risultati. L’avvicendamento tra Iachini e lui ha cambiato un aspetto: adesso con la faccia al vento ci sono i giocatori. Prima le colpe erano dei Della Valle, poi di Montella e infine di Iachini: ora sono loro ad essere responsabilizzati. Prandelli metterà i giocatori al posto giusto, schierando una squadra più coraggiosa: gli attaccanti avranno più occasioni rispetto al recente passato. Il nuovo allenatore toglie qualsiasi tipo di alibi alla rosa. Uno dei primi che mi viene in mente è Vlahovic: adesso tocca a lui dimostrare il suo valore. Il serbo prenda esempio da Batistuta, che rimaneva due ore in più in campo rispetto agli altri per migliorare il tiro e la tecnica. Deve avere la forza di volontà di fare di più per crescere e migliorare”.