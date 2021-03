Calamai: “Il troppo amore per la Fiorentina ha fatto saltare per aria Prandelli. Vlahovic al 70 per cento resterà in viola, il restante trenta…”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Luca Calamai su Twitter ha commentato così le dimissioni del tecnico Cesare Prandelli: “Il troppo amore per la Fiorentina ha fatto saltare per aria Prandelli che non ha retto la tensione. E ora alla Fiorentina torna Iachini”. Su Vlahovic ha aggiunto: “Al 70 per cento resterà il prossimo anno alla Fiorentina. Il restante trenta per cento se lo dividono Roma e Milan”.