Calamai: “In Montiel ci ho rivisto Robbiati, magari che diventasse come lui. Su Vlahovic sbagliati i tempi, ma da anni”

Il giornalista Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando di Tofol Montiel: “Nel guizzo di Montiel ci ho rivisto Robbiati. Io lo porterei sempre per vedere che tipo di giocatore è. Lui ha un feeling naturale con Vlahovic, magari fosse come Robbiati”.

E su Prandelli: “Non si può non volergli bene. Io ho tifato da matti per Cesare. Era in una posizione scomodissima, la sconfitta era una martellata, era in un momento frizzante con la squadra. Non si sa mai come rispondono i giocatori. Niente di miracoloso ieri, ho visto coraggio, grinta e voglia di lottare fino al 120′. Ho rivisto Kouame giocare seconda punta, nel suo ruolo”.

E su Vlahovic: “Ha fatto bene Prandelli a rimetterlo. Non ha bisogno solo di un gol. Su Vlahovic si so sono sbagliati i tempi, ma già da due anni. Dargli continuità è giusto”.

E su Kouame: “Non è scarso, non è un fenomeno, è un buon giocatore”.