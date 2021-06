Calamai: “Italiano e Gonzalez sono due ottimi punti di partenza. La Fiorentina sta rimettendo il bel calcio al centro del villaggio”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato dell’arrivo di Vincenzo Italiano alla Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue parole: “La società dia il tempo necessario a Italiano per capire, comprendere e crescere. Credetemi, il mister è veramente bravo. Mi dicono che abbia due p***e così, sono sicuro che verrà accompagnato perché tutti abbiamo qualcosa da farci perdonare. Se vorrà dei giocatori, per me glieli compreranno. Stiamo rimettendo al centro del villaggio il bel calcio e noi abbiamo bisogno di questo. È difficile riconquistare l’Europa, anche se mi auguro di essere smentito: allora il primo step è tornare a giocare bene per far riaccendere la passione di Firenze. Italiano e Gonzalez sono due punti di partenza davvero ottimi”.