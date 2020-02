Calamai: “La Fiorentina con Chiesa ha fatto quello che doveva e per me potrebbe bastare anche a tenerlo. Altrimenti sarà un problema del giocatore”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Luca Calamai entra nel tema Juventus e torna sulla questione Chiesa: “L’unica arma che ha la Fiorentina è la leggerezza con cui affronta la partita, a differenza della Juventus, che viene da una brutta sconfitta. L’ultima Fiorentina ha battuto l’Atalanta in 10 e ha vinto a Napoli, se valesse la proprietà transitiva la squadra di Iachini potrebbe fare molto bene. Ovviamente non è così. Se la Fiorentina però sfrutta le tensioni maggiori che vive la Juventus può divertirsi domani, se invece approccia nel modo sbagliato il divario tecnico diventa incolmabile. La squadra di Sarri è diventata un po’ più “femmina”, perché tempo fa nelle partite brutte e difficili metteva dentro la ferocia di Mandzukic e Chiellini. La Juve è condannata alla sua bellezza, è uno splendido problema ma che in assenza di concentrazione al 100% può far perdere punti. Chiesa? Mi aspetto quello che ho visto contro il Genoa, con grande lotta e impegno, ci si avvia anche verso l’Europeo per cui credo che voglia anche dimostrare a Mancini che ha recuperato. Vorrei che la sua vicenda fosse risolta velocemente al 100%. La Fiorentina ha fatto quello che doveva fare, ha spiegato a Chiesa che fa sul serio, con i fatti. E penso che potrebbe anche bastagli per stare a vedere per un paio d’anni cosa succede, in quel caso sarebbe pronto un ingaggio alla Ribery. Altrimenti sarà un problema di Chiesa, che farà un’altra scelta. L’importante non sarà poi venderlo bene, ma comprare bene”.