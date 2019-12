Calamai: “La Fiorentina darà in prestito in Brasile Pedro e pensa di riprendere Kalinic”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, su Twitter ha voluto ribadire i concetti base che aveva scritto nel pezzo pubblicato stamani dal suo giornale. Nello specifico, la rosa dei viola è destinata a cambiare fisionomia davanti, nel corso del mercato di gennaio: “La Fiorentina darà Pedro in prestito sei mesi al Flamengo e pensa di prendere per sei mesi in prestito Kalinic“. Questo è quello che scrive Calamai.