Calamai: “La Fiorentina ha bisogno di un allenatore pronto, anche per Vlahovic. Il serbo è un fenomeno”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato di Fiorentina e Dusan Vlahovic a Radio Bruno Toscana.

Ecco un estratto delle sue dichiarazioni: “Il serbo ha venti anni, incapperà giustamente in degli alti e bassi. La terza rete fatta al Benevento ne ha cambiato il valore perché segni un gol così soltanto se hai qualcosa di speciale. Possiamo dirlo tranquillamente, Vlahovic è un fenomeno. Da solo, però, non può gestire l’attacco di una squadra che punta all’Europa: c’è bisogno di un altro giocatore che si sposi bene con le sue caratteristiche. Prandelli stanco? Le sue parole sono quelle di un tifoso, lo stress da passione è tanto e ti può svuotare. Il contratto di Vlahovic? Tutto dipende da quello che la Fiorentina riuscirà a prospettare al ragazzo. Se il progetto della Fiorentina è ambizioso penso che non ci saranno problemi, ma serve almeno arrivare in Europa in due anni. Importante anche la scelta del tecnico: un conto è prendere Sarri, un altro Italiano. La Fiorentina ha bisogno di un allenatore pronto”.