Calamai: “La Fiorentina prenderà Torreira. Ecco chi è il sogno per l’attacco”

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato delle vicende di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana.

Ecco le sue parole: “Sul mercato la Viola non ha fretta perché buona parte delle squadre è completa. A centrocampo credo che prenderanno Torreira: ho saputo che il giocatore vorrebbe il Milan, che però sta pensando a Tonali. Anche il Torino è interessato, ma la Fiorentina è in vantaggio. La Juventus su Chiesa? I bianconeri devono prima acquistare un attaccante centrale e cedere qualche esubero: per il momento non è una priorità. Piatek? La Fiorentina vuole un profilo come lui o anche qualcosa di meglio. Higuain è un nome che mi è stato smentito perché la società vuole uno spogliatoio unito. Lo stesso Iachini vuole giocatori determinati: il sogno è Milik, ma sul centravanti del Napoli ci sono anche la Juventus e soprattutto la Roma“.