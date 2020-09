Calamai: “La Fiorentina rispetta Chiesa, ma serve anche il contrario. Società pronta per intervenire sul mercato”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha parlato così a Radio Bruno Toscana dei temi di casa Fiorentina: “Calciomercato? Se dovesse spuntare un giocatore utile, la Fiorentina proverebbe sicuramente a prenderlo. Ma l’obiettivo, oltre che creare una squadra forte che abbia a cuore la maglia, è quello di creare un fatturato. Commisso vuole andare in Europa League o magari vincere la Coppa Italia, per poi un domani puntare alla Champions League. Oggi, chiaramente, è impossibile affermare che l’obiettivo della Fiorentina è vincere il campionato. Chiesa? Tra Federico e il presidente c’è un’intesa importante. Se dovesse arrivare l’offerta giusta, la famiglia Chiesa dovrà dimostrare di voler andarsene: altrimenti rimarrà a Firenze dando il massimo. La Fiorentina rispetta Chiesa, serve anche il contrario. Commisso vede Milenkovic come parte importante di questa Fiorentina. La Viola può partire bene in campionato e così facendo, potrebbe riuscire a convincere determinati calciatori che certi obiettivi siano raggiungibili anche a Firenze“.

