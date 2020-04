Calamai: “La Fiorentina vuole tenere Chiesa e farne un simbolo. Se dovesse andare via arriverà un grande centravanti”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando del prossimo allenatore: “Io sono un tifoso di Beppe Iachini, ti devo dire che nell’intervista fatta a Commisso non ho colto la convinzione che Iachini resti. Lui penso che sia sottostimato, vorrei che la Fiorentina scegliesse con convinzione, non come fatto con montella.”.

E sulla ripresa: “Bisogna organizzare bene la ripartenza, trovando un modo e una logica umana per ripartire. Perchè anche a Ottobre ci saranno giocatori contagiati. Bisogna trovare il modo per dare le partite in chiaro garantendo anche alle radio di vederle dal vivo. Se io tifoso non posso andare allo stadio, bisogna dare l’accesso alla partita”

E sul mercato: “Il mercato della Fiorentina sarà condizionato dal futuro di Chiesa, un conto è se la Fiorentina avrà 70 milioni da investire, un conto e se avrà Chiesa. La Fiorentina vuole Chiesa come uomo simbolo e lo ha fatto capire, ma se decidesse di andare via. I settanta milioni andranno spesi in un grande centravanti e in un regista.