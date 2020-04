Calamai: “La Juventus sostiene che sarà Chiesa a decidere del suo futuro. Commisso è stufo di tutte queste voci, il calcio italiano deve capire che…”

Il giornalista Luca Calamai a Rtv38 ha parlato della situazione relativa a Federico Chiesa: “L’unica soluzione per il campionato è quella di far ripartire tutte le squadre. Farle ripartire singolarmente vorrebbe dire avere una serie di contagi che porterebbero problemi al paese. Ieri è stato il giorno di Chiesa: la Juventus sostiene che sarà Chiesa a decidere del suo futuro ma questo non penso sia niente di straordinario. Credo che Rocco Commisso non ne possa più di tutte queste voce di mercato. Visto l’entusiasmo di Chiesa, ci sono tutte le condizoni per cui lui resti a Firenze. Il calcio italiano deve capire che la Fiorentina non è più una società che vende”.