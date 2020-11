Calamai: “Non credo che la Fiorentina possa riprendere subito Pedro. Balotelli? La società non può fare da tutor in questo momento”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando di Pedro: “E’ curiosa la Pedromania, sinceramente mi verrebbe da domandarmi se Vlahovic sta lavorando bene. Il serbo è considerato tra i primi 5 talenti d’Europa, però siamo fatti così. Mi hanno raccontato che quando si è allenato qua, anche nelle partitelle faceva fatica a girarsi con le marcature nostre. Ha talento? Certo. Gabigol venne mandato via per disperazione, vi invito a trovare 10 centravanti brasiliani diventati grandi nel mondo. Non credo che la Fiorentina possa a riprenderlo subito, non mi sorprenderei che facesse un avvicinamento casomai passando dal Portogallo”.

E sul ritorno dei Nazionali: “La grande amarezza di Prandelli sarà non recuperare Pezzella. Non avere Pezzella ti crea un problema. Per me Pulgar gioca, Bonaventura non lo rivedo negli 11. Può fare la mezzala e il ruolo da attaccante esterno, lui sarebbe un perfetto titolare in caso di assenze. Il vero problema che ha la Fiorentina sono i goal dei centravanti, se non segnano puoi giocare con qualsiasi ruoli. La Fiorentina, adesso, non può fare da tutor a nessuno. Balotelli in Italia può giocare solo alla Juventus”