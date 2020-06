Calamai: “Non vedo una grande voglia di fare lo stadio. Tutti stanno con Rocco ma nessuno lo accontenta”

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai è intervenuto a Radio Bruno parlando di stadio: “Arrivo a pensare che se non esiste una terza via, non riesco a pensare che si possa costruire qualcosa in queste due aree nel tempo che vuole Rocco. Stiamo tutti con Rocco, ma nessuno lo accontenta. Ho il timore che sia questo, io credo che se perdiamo l’entusiasmo, la forza economica di quest’uomo si sbaglia un rigore a porta vuota. In nessuna di queste due opzioni vedo la grande voglia di farla”.

E sulla difesa: “Se Pezzella rimanesse, nessuno si ammazzerebbe, anzi. Però si cercherà un giocatore diverso da Vertonghen”.

E sulla ripresa: “Se fai bene, puoi arrivare nella parte sinistra della classifica. Rocco la vuole di là, non siamo lontanissimi. Niente di impossibile. Qualche stimolo bisogna darcelo. Io non temo la retrocessione, temo che se fai due ristoranti nelle prime tre partite, il rischio che tu non riesca a dare senso alle altre nove partite c’è”.

E ancora: “I soldi non le incassano solo dal nuovo stadio, ma da tutto il commerciale se riesce a farla vivere oltre le partite. I veri introiti sono dei diritti tv, quindi non si torna indietro sul calcio. Capisco che andare in uno stadio dove piove, rischi di ammalarti, preferisci stare a casa e guardarla alla tv. E questa è una sconfitta. Commisso ha solo voglia di vincere”