Calamai: “Per il popolo viola l’addio di Antognoni è un momento triste. Non è stato un problema di soldi…”

Su Twitter il giornalista Luca Calamai ha commentato l’addio di Giancarlo Antognoni alla Fiorentina sancito questo pomeriggio dopo un incontro con Joe Barone. Queste le sue parole: “L’incontro c’è stato ma la Fiorentina non ha cambiato la proposta ad Antognoni quindi… ve lo ripeto ancora una volta: non è un problema di soldi ma di proposta professionale . Per il popolo viola è un momento triste”

