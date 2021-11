Calamai: “Più di così la Fiorentina non può fare, adesso tocca alla società capire il da farsi. Quale altra squadra nel mondo ha un solo attaccante?”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana per dire la sua sui temi del momento in casa Fiorentina.

Ecco le sue parole: “Quella di Italiano è una squadra che sta andando al di là delle sue potenzialità grazie al lavoro del suo allenatore. Adesso, tocca solo alla società capire cosa vuole fare: per me, questa Fiorentina di più non può fare. Quale altra squadra nel mondo ha un solo attaccante? Bisogna soltanto dire grazie al mister e a questo gruppo di giocatori. Puoi vincere contro le piccole, ma contro le big alla fine i valori emergono”.

Continua così Calamai: “La società ha cinquanta milioni di euro che arrivano dalla Juventus per Chiesa da spendere: adesso, dovranno decidere se vale la pena rinforzare un gruppo che con qualche innesto può giocarsi l’Europa. Non so quando ritroveremo un campionato così scarso o una Juventus così in difficoltà: questo è l’anno giusto per provarci. Sarebbe un peccato non investire in questo gruppo di lavoro”.