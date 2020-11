Calamai: “Prandelli ha deciso di ripartire da Pulgar in cabina di regia. A Vlahovic saranno “concesse” sei-sette partite, il tempo degli alibi è finito”

Attraverso La Gazzetta dello Sport, il giornalista Luca Calamai ha affrontato così alcune questioni tattiche della nuova Fiorentina di Cesare Prandelli: “Il tecnico viola ha deciso di ripartire dalla difesa a quattro, da Pulgar in cabina di regia e da idee diverse per quanto concerne il reparto offensivo. Il settore più in sofferenza durante la gestione Iachini. . Il nuovo progetto tattico viola dovrebbe valorizzare al massimo la manovra offensiva. Quindi Ribery e Callejon (o Kouame) avranno palloni in quantità industriali. Ribery ha compiuto trentasette anni; Dusan Vlahovic è un classe 2000. Il talento serbo è uno degli attaccanti Europei più interessanti della sua generazione. Nella passata stagione ha fatto innamorare più di un allenatore con i gol splendidi realizzati contro l’Inter (ricordate lo spalla a spalla con Skriniar?) e al San Paolo. Poi, dopo il lockdown si è spenta la luce. L’idea del nuovo tecnico della Fiorentina è di garantire sei-sette partite da titolare a Vlahovic, a patto di vedere la giusta determinazione nel gioiello viola. Il tempo degli alibi è finito”.

