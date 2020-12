Calamai: “Prandelli ha delle colpe, deve fare qualcosa in più. Eysseric in campo ha complicato la situazione”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, ha commentato la sconfitta della Fiorentina contro l’Atalanta a Radio Bruno Toscana.

Queste le sue dichiarazioni: “Non ho parole, non so che dire. La questione è troppo seria per provare ad alleggerirla o per riderci un po’ addosso. Non esiste un capro espiatorio o chi può risolvere i problemi: in questa situazione bisogna che la società tiri fuori da ognuno l’1% in più. Siamo in piena lotta retrocessione, non è più possibile dire che siamo troppo forti per giocarci la salvezza. La Fiorentina è una squadra venuta male. Quando è stato cambiato Iachini pensavo che potessimo rialzarci, ma invece non è stato così. I giocatori sono spaventati e insicuri: non c’è da dire che giochino contro qualcuno. Prandelli ha delle colpe, mettere Eysseric seconda punta ha complicato la situazione. Anche lui deve fare qualcosa in più. E’ il momento di riuscire ad ottenere da tutti un qualcosa in più. Non un miracolo, ma la normalità. Cominciamo a non prendere gol, forse un’idea potrebbe essere tornare alla difesa a 5. Un 5-4-1 non piacerebbe, ma potrebbe essere la soluzione. Non c’è la possibilità di vincere tre partite di fila. Il ritiro è un atto dovuto, ma è irrilevante.