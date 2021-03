Calamai: “Prandelli non resterà alla Fiorentina ma ha lasciato ai viola un top player. Prevedo una bella battaglia per Vlahovic, la Roma è veramente interessata ma…”

Il giornalista Luca Calamai tramite Twitter ha commentato alcuni argomenti di attualità viola tra cui il futuro di Prandelli e Dusan Vlahovic: “Prandelli non resterà alla Fiorentina il prossimo anno ma da innamorato viola è da ottimo allenatore ha regalato alla società questo Vlahovic un futuro top-player. La Roma e’ veramente interessata a Vlahovic ma la Fiorentina non può perdere un centravanti che può diventare un top player. Prevedo una bella battaglia ma i viola iniziano la partita in vantaggio avendo il giocatore ancora due anni di contratto”.