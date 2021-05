Calamai: “Prima della ripartenza di Commisso mi sarei aspettato il rinnovo di Vlahovic. Stare nella fascia sinistra della classifica è un obiettivo troppo vago…”

Luca Calamai ha parlato così a Radio Bruno: “L’indiscrezione che Gattuso sia orientato verso il no alla Fiorentina è una notizia che mi arriva da Napoli. Non mi sorprenderei se arrivasse un tecnico totalmente fuori dai radar. In ogni caso devono decidere bene perché sbagliare ancora una volta sarebbe un problema. Per quanto riguarda il tecnico, comprendo il voler fare le cose con calma. Lo stesso non posso dire per la gestione di Vlahovic. Mi aspettavo qualcosa di più in questi giorni. Prima di ripartire per gli Stati Uniti avrei voluto Commisso, con grande entusiasmo, in conferenza stampa per annunciare il rinnovo. La salvezza ormai è cosa fatta da due settimane, c’era tempo per aggredire la situazione”.

Poi sul mercato e sugli obiettivi della Fiorentina: “Per la prossima stagione, in ogni caso, alla Fiorentina serviranno nuove pedine determinanti in attacco. Il Napoli contro la Viola ha messo dentro Lozano, Mertens e Petagna dalla panchina. Noi invece attualmente abbiamo Kokorin che è un oggetto molto misterioso, servono certezze. Pradè, indipendentemente da quale allenatore arriverà, dovrà cambiare 5/6 titolari vendendo e riacquistando. Questa squadra ha bisogno di un profondo rinnovamento. Se vuoi fare un salto di qualità servono giocatori forti. Stare nella fascia sinistra della classifica è un obiettivo troppo vago. Nella fascia sinistra c’è la bagarre Champions, la lotta per l’Europa League ed anche la nona/decima posizione. La decima di Serie A arriva spesso a 20 punti dall’Europa e non molto lontano dalla zona salvezza…”