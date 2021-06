Calamai: “Proverei a parlare con Pezzella, per capire se ha staccato con Firenze. Gattuso ha in testa 51-52 punti, non subito l’Europa”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Luca Calamai ha analizzato la posizione di Ribery e Pezzella ma anche le prospettive viola: “Dove potrebbe giocare Ribery nel 4-2-3-1 su cui si baserà la Fiorentina? Prima punta o sottopunta non la può fare, perché dietro all’attaccante per Gattuso ci saranno Bonaventura o Castrovilli. Io non ce lo vedo, se non da ciliegina. Milenkovic? Mi sembra fuggito dal recinto ormai, Ramadani lo sta offrendo a tanti club diversi ma resto convinto che la prima opzione sia l’estero. Credo che il margine per una chiacchierata, non di più, tra Pezzella e Gattuso possa esserci: viene da un anno improponibile ma non può essere quello vero. Lo vedo come opzione in coppia con Quarta, se German non ha staccato totalmente con Firenze”.

“Il rapporto con Mendes? A me piace tantissimo Gattuso ma piace molto anche la vicinanza di Jorge Mendes, la Fiorentina potrebbe aver fatto un doppio acquisto. L’obiettivo di Gattuso è fare 51-52 punti, perché lo ritiene realistico e ha ragione. Sarebbe scorretto che questa società possa ribaltare tutto in una stagione sola, poi a volte succedono cose inaspettate ma per ora bisogna pretendere di essere meglio del Sassuolo, che è l’ottava. Alla Fiorentina servono 2-3 anni per pensare di colmare il gap”.