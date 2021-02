Calamai: “Ribery è ancora molto legato alla causa viola. Iachini divideva le anime in società, era Pioli il tecnico giusto per la Fiorentina”

Il giornalista Luca Calamai a Radio Bruno Toscana ha parlato del momento viola: “Sono felice francamente che il livello di Ribery sia tornato alto. E Vlahovic è il primo a giovarne della sua qualità. Per me il francese ancora molto legato alla causa, ha vinto tutto e qui lotta per non retrocedere. Non è facile, poteva reagire diversamente ed invece è coinvolto. In questa stagione l’errore è stato tenere Iachini, perchè divideva le anime della società. Ma son cose che succedono nel calcio, è capitato anche il Milan prima dell’arrivo di Pioli. Era lui l’allenatore giusto della Fiorentina”.

