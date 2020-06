Calamai: “Ribery titolare? Scelta sbagliata, se non lo vedo non ci credo. De Zerbi resti al Sassuolo, è uno zemaniano che…”

Luca Calamai, firma de La Gazzetta dello Sport, ha parlato così delle tematiche di casa Fiorentina a Radio Bruno Toscana: “Ribery titolare contro il Brescia? Se non lo vedo, non ci credo. Ritengo sbagliato farlo giocatore dal 1′, stasera deve giocare al massimo venti minuti. La Fiorentina deve prendere esempio dall’Inter che, contro la Sampdoria, ha imposto i suoi ritmi fin da subito cercando di vincere la partita nel primo tempo. Mi aspetto una Viola aggressiva fin dal calcio d’inizio. De Zerbi? Per me può rimanere al Sassuolo, è uno zemaniano che ha cercato di trovare un po’ di equilibrio. La Fiorentina deve salvarsi il prima possibile perché avrà bisogno di tempo per programmare il futuro”.

