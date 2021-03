Calamai: “Se foste in Sarri, voi ci verreste alla Fiorentina?”

La firma de La Gazzetta dello Sport, Luca Calamai, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Ma se foste in Sarri, voi verreste alla Fiorentina? Mi auguro che gli si sia rotto il televisore, perché se avesse visto le ultime due partite la risposta sarebbe negativa. La Fiorentina è una squadra che riesce a perdere contro chi non vuole vincere. Uno che conosce così bene Callejon, si starà chiedendo il motivo per cui lo spagnolo non gioca mai. La squadra di Prandelli è a diciotto punti dalla settima e rischia di chiudere il campionato a più di venticinque punti: come si può pensare di compensare tutto questo?”.

Continua così Calamai: “Solo Commisso, con la sua sana disperazione, potrebbe andare da Sarri e spiegargli che a Firenze in questo momento serve un miracolo. Questa è la fantasia, ma la verità è che non ci viene alla Fiorentina. Salvezza? Io guardo con attenzione al cammino dello Spezia e del Benevento, perché oggi credo che il Cagliari si salvi e che una di queste due sia la candidata a retrocedere”.